15 Bin Eve 15 Bin Bisiklet" Kampanyası Çerçevesinde 500 Bisiklet Daha Dağıtıldı

Kilis Belediyesi tarafından hayata geçirilen "15 bin eve 15 bin bisiklet" kampanyası çerçevesinde aile fertlerinden en az birine sigarayı bırakma sözü verdiren 500 çocuğa bisiklet hediye edildi.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, mahalle gezilerinde kendisinden bisiklet isteyen çocukların sayısının fazla olması nedeniyle "15 bin eve 15 bin bisiklet" kampanyası başlattı. Kilis 7 Aralık Stadında düzenlenen törende, sigarayı bırakma sözü veren çocuklarına bisikletleri, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara tarafından teslim edildi. Belediye Başkanı Kara, yaptığa konuşmada, Söz verdikleri gibi "Her Eve Bir Bisiklet" kampanyamıza devam ettiğini ifade ederek,"Sizlerin büyük bir ilgi gösterdiği bisiklet dağıtımına bugünde devam ederek yine gülen çocuklar, mutlu aileler görmeyi Allah bizlere nasip etti. Sizlere söz verdiğimiz gibi bisiklet dağıtımına önümüzde ki günlerde de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Aynı anda tüm yazılanlara bisiklet dağıtımı yapmak mümkün olmadığından sık sık dağıtım düzenleyerek tüm yazılanlara bisiklet hediye etmek için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Sizlerden istirhamım biraz daha sabırlı olmanızdır. Allah'a şükürler olsun ki şimdiye kadar tutamayacağımız hiç bir söz dudaklarımızdan dökülmedi. Siz aziz halkımız için hayalini kurduğumuz bir çok projeyi hayata geçirmeyi Allah lütfü ve keremiyle bizlere nasip etti. Siyasi makam ve mevkilerin geçici olduğunu, kalıcı olanın bu necip milletin duaları olduğunu hiç aklımızdan çıkarmadık" dedi.

Her çocuğa bisiklet dağıtılabilecek olmanın sevincini yaşadıklarını belirten Kara, "Geride sokaklarda mutlu bir şekilde bisikletleri ile gezmekten keyif alan binlerce çocuk bırakabiliyorsak, kapılarına bir tas çorba geldiği zaman ellerini semaya açıp bize dua eden dedeler, nineler bırakabiliyorsak, insanlarımızın aileleri ile hoş hatıralar edineceği sosyal alanlar bırakabiliyorsak Allah'tan daha ne isteriz? Bisiklet dağıtımına devam edeceğiz, elimizde ki tüm hizmet araçları ile sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz ve inanıyorum ki benden sonra görevi devralacak arkadaşımda aynı amaçlarla sizlere hizmet etmeye devam edecektir" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İHA