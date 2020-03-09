15 bin 30 paket kaçak sigara kağıdı ele geçirildi
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Gaziantep, 3. Sayfa

15 bin 30 paket kaçak sigara kağıdı ele geçirildi

15 bin 30 paket kaçak sigara kağıdı ele geçirildi Gaziantep'te bir araç ve ikamette yapılan aramada 15 bin 30 paket kaçak sigara kağıdı ele geçirilirken, 4 kişi yakalandı.

09.03.2020 17:21 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:23
15 bin 30 paket kaçak sigara kağıdı ele geçirildi

15 bin 30 paket kaçak sigara kağıdı ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir araç ve ikamette yapılan aramada 15 bin 30 paket kaçak sigara kağıdı ele geçirilirken, 4 kişi yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi'ndeki bir araçta ve ikamette arama yaptı. Yapılan aramada 15 bin 30 paket gümrük kaçağı sigara kağıdı ve 48 kilogram paketlenmeye hazır halde gümrük kaçağı sigara kağıdı ele geçirilirken, 4 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

15 bin 30 paket kaçak sigara kağıdı ele geçirildi

Kaynak: İHA

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15 bin 30 paket kaçak sigara kağıdı ele geçirildi

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