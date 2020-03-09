15 bin 30 paket kaçak sigara kağıdı ele geçirildi 15 bin 30 paket kaçak sigara kağıdı ele geçirildi Gaziantep'te bir araç ve ikamette yapılan aramada 15 bin 30 paket kaçak sigara kağıdı ele geçirilirken, 4 kişi yakalandı.

15 bin 30 paket kaçak sigara kağıdı ele geçirildi GAZİANTEP - Gaziantep'te bir araç ve ikamette yapılan aramada 15 bin 30 paket kaçak sigara kağıdı ele geçirilirken, 4 kişi yakalandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi'ndeki bir araçta ve ikamette arama yaptı. Yapılan aramada 15 bin 30 paket gümrük kaçağı sigara kağıdı ve 48 kilogram paketlenmeye hazır halde gümrük kaçağı sigara kağıdı ele geçirilirken, 4 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Kaynak: İHA Haberin Videosu: 15 bin 30 paket kaçak sigara kağıdı ele geçirildi