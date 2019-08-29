15 ayrı suçtan aranması bulunuyordu

15 ayrı suçtan aranması bulunuyordu

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada 15 ayrı suçtan aranması bulunan şüpheli yakalandı.

29.08.2019 15:28
15 ayrı suçtan aranması bulunuyordu

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada 15 ayrı suçtan aranması bulunan şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetim uygulamasında 15 ayrı suçtan aranması bulunan Y.K. isimli şüpheli yapılan GBT sorgulaması sonrasında yakayı ele verdi. Ekiplerce sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Burada işlemlerinin tamamlanmasının ardından ise adliyeye sevk edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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