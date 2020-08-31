15 ayrı suçtan aranan şüpheli uyuşturucu operasyonu ile yakalandı
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15 ayrı suçtan aranan şüpheli uyuşturucu operasyonu ile yakalandı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 6 yıldır uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan Aşil isimli narkotik köpeği, katıldığı son operasyonda da satışa hazır haldeki uyuşturucunun ele geçirilmesini sağladı.

15 ayrı suçtan aranan şüpheli uyuşturucu operasyonu ile yakalandı
31.08.2020 23:29 | Son Güncelleme: 31.08.2020 23:32

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 6 yıldır uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan Aşil isimli narkotik köpeği, katıldığı son operasyonda da satışa hazır haldeki uyuşturucunun ele geçirilmesini sağladı. Operasyonda gözaltına alınan ve 15 ayrı suçtan arandığı ortaya çıkan şüpheli S.O., sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Ekipleri, Aydın'ın turistik ilçesinde bir şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde bilgi alması üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelin adresini belirleyen polis, dün sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Çok sayıda polisin katılımıyla Türkmen Mahallesi'ndeki eve düzenlenen baskında 1 kişi gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU TACİRLERİNİN KORKULU RÜYASI AŞİLKuşadası Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nde 6 yıldır görev yapan Aşil adlı narkotik köpeği, katıldığı onlarca operasyonda yüklü miktarlarda uyuşturucu maddenin ele geçirilmesini sağladı. Zehir tacirlerine göz açtırmayan Aşil, son operasyonda da şüphelinin evinde yapılan aramalarda kullanıldı. Polisin başarılı narkotik köpeği Aşil, evin banyosundaki asma tavanda bulunan gizli bölmenin bulunduğu alana gelince tepki verdi. Söz konusu noktada polisin yaptığı detaylı aramada 2 kilogram 668 gram esrar, 220 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 5 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan S.O. ile ilgili yapılan araştırmada 8 yıl 8 ay kesinleşmis hapis cezası ile 15 ayrı suçtan hakkında arama kararının bulunduğu ortaya çıktı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 


Kaynak: DHA

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