15 ayrı suçtan aranan şüpheli oğluna ait sahte kimlikle yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

15 ayrı suçtan aranan şüpheli oğluna ait sahte kimlikle yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
15 ayrı suçtan aranan şüpheli oğluna ait sahte kimlikle yakalandı

Mersin'de 15 ayrı suçtan arama kaydı bulunan şüpheli, oğlu adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandı.

MEZİTLİ, MERSİN (İHA) - Mersin'de 15 ayrı suçtan arama kaydı bulunan şüpheli, oğlu adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslar üzerinde yapılan çalışmalarda, A.Ö. isimli şahıs oğlu M.Ö. adına düzenlenmiş sahte kimlik belgesi ile yakalandı. Şüphelinin yapılan GBT sorgulamasında 15 ayrı suçtan aranıyor olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan baba-oğul ile ilgili işlemlerin devam ettiği bildirildi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Mezitli, Mersin, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title