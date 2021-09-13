15 ayrı suç kaydıyla Kula'da yakalanan şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Kula ilçesinde yakalaması ve aranması olan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol uygulamasında durdurdukları bir araçta farklı bir kimlik numarası söyleyerek şüpheleri üzerine çeken bir şahsı incelediklerinde, şahsın 15 ayrı suç dosyası ile arandığını tespit etti. Gözaltına alındıktan sonra işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen şahıs, 7 ayrı suçtan kesinleşmiş 21 yıl 2 ay hapis cezası ile tutuklanarak Salihli Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kula'da yakalaması ve aranması olan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, geçtiğimiz gün Kula-Eşme karayolu üzerinde yaptıkları yol uygulamasında şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Trafik ekipleri tarafından araç içerisinde bulunan şahısların kimlik sorgulaması yapıldığı esnada, alkollü olduğu öğrenilen bir şahıs nüfuz cüzdanının yanında olmadığını beyan ederek bir TC kimlik numarası söyledi. Jandarma ekipleri sistem üzerinden kimlik numarasını kontrol ettiğinde, şüpheli şahsın verdiği kimlik bilgisi farklı bir kadın adına çıktı. Asayiş ekiplerince şüpheli işlemleri yapılmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldüğünde, şahsın gerçek isminin M.A. (54) olduğu ve şahsın 15 ayrı suç dosyasından arandığı tespit edildi. Tehdit, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, hükümlü veya tutuklunun kaçması, resmi belgede sahtecilik, vergi usul kanununa muhalefet ve resmi belgede sahtecilik gibi çeşitli suçlardan toplam 15 suç kaydı bulunan M.A., İlçe Jandarma Komutanlığı'nda tamamlanan işlemlerin ardından bugün mahkemeye sevk edildi. Kula Adliyesinde hakim karşısına çıkarılan M.A., 7 ayrı suçtan kesinleşmiş 21 yıl 2 ay hapis cezası ile tutuklanarak Salihli Kapalı Cezaevine gönderildi. - MANİSA

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