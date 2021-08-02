15 ayrı noktaya giysi kumbarası!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

15 ayrı noktaya giysi kumbarası!

15 ayrı noktaya giysi kumbarası!
Bültenler - Haberler | Güncel

Lüleburgaz Belediyesi'nin sıfır atık çalışmaları çerçevesinde hayata geçirdiği "Kullanılmış Giysi, Tekstil, Ayakkabı Kumbaraları" kentin 15 farklı noktasına yerleştirildi.

Vatandaşlar, Sevgi Mağazası'na bağışlanamayacak ve kullanılamayacak durumdaki giysi, ayakkabı ve tekstil artıklarını kumbaralara bırakabilecek. Kumbaralardan toplanacak artıklar geri dönüşümde kullanılacak.

2021 yılını Çevre Yılı olarak belirleyen Lüleburgaz Belediyesi bu kapsamdaki geleceğe yönelik çevreci adımlarını atmaya devam ediyor. Belediye hizmet binasında sıfır atık uygulamasına geçen, kentin çeşitli bölgelerinde atık toplama etkinliklerine devam eden Lüleburgaz Belediyesi, kullanılamayacak durumdaki giysi, ayakkabı ve tekstil artıkları için de harekete geçti.

Kullanılamayacak giysiler bu kumbaraya!

Lüleburgaz Belediyesi bu doğrultuda kentin 15 ayrı noktasına vatandaşların kullanılamayacak durumdaki giysi, ayakkabı ve tekstil artıklarını bırakabileceği "Kullanılmış Giysi, Tekstil, Ayakkabı Kumbaraları" yerleştirdi. Yerleştirilen kumbaralarda toplanan artıklar geri dönüşüme tabii tutularak tekrar üretime kazandırılacak.

Kumbaraların kurulduğu yerler

Kullanılmış giysi, tekstil, ayakkabı kumbaralarının kurulduğu noktalar ise şöyle: Kapalı Pazar Yeri ile semt pazarları, Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi, Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi, Lüleburgaz Yıldızları Lezzet Akademisi, Lüleburgaz Yıldızları Motosiklet ve Bisiklet Akademisi, Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi, Kurtuluş Cami, Yıldız Mahallesi Karpa karşısı, Gençlik Parkı, Uğur Mumcu Parkı ve 8 Kasım Parkı.

Bağışlar için adres Sevgi Mağazası

Öte yandan vatandaşlar kullanılabilir durumdaki giysi, ayakkabı ve çanta gibi eşyalarını Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde kurulan Sevgi Mağazası'na bağışlamaya devam edebilecek.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Haydar Aliyev Mustafa Şentop Mustafa Varank Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Yusuf Güney Sevda Erginci İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
15 ayrı noktaya giysi kumbarası! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 17:14:53. #1.14#

title