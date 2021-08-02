15 ayrı noktaya giysi kumbarası!

Lüleburgaz Belediyesi'nin sıfır atık çalışmaları çerçevesinde hayata geçirdiği "Kullanılmış Giysi, Tekstil, Ayakkabı Kumbaraları" kentin 15 farklı noktasına yerleştirildi.

Vatandaşlar, Sevgi Mağazası'na bağışlanamayacak ve kullanılamayacak durumdaki giysi, ayakkabı ve tekstil artıklarını kumbaralara bırakabilecek. Kumbaralardan toplanacak artıklar geri dönüşümde kullanılacak.

2021 yılını Çevre Yılı olarak belirleyen Lüleburgaz Belediyesi bu kapsamdaki geleceğe yönelik çevreci adımlarını atmaya devam ediyor. Belediye hizmet binasında sıfır atık uygulamasına geçen, kentin çeşitli bölgelerinde atık toplama etkinliklerine devam eden Lüleburgaz Belediyesi, kullanılamayacak durumdaki giysi, ayakkabı ve tekstil artıkları için de harekete geçti.

Kullanılamayacak giysiler bu kumbaraya!

Lüleburgaz Belediyesi bu doğrultuda kentin 15 ayrı noktasına vatandaşların kullanılamayacak durumdaki giysi, ayakkabı ve tekstil artıklarını bırakabileceği "Kullanılmış Giysi, Tekstil, Ayakkabı Kumbaraları" yerleştirdi. Yerleştirilen kumbaralarda toplanan artıklar geri dönüşüme tabii tutularak tekrar üretime kazandırılacak.

Kumbaraların kurulduğu yerler

Kullanılmış giysi, tekstil, ayakkabı kumbaralarının kurulduğu noktalar ise şöyle: Kapalı Pazar Yeri ile semt pazarları, Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi, Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi, Lüleburgaz Yıldızları Lezzet Akademisi, Lüleburgaz Yıldızları Motosiklet ve Bisiklet Akademisi, Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi, Kurtuluş Cami, Yıldız Mahallesi Karpa karşısı, Gençlik Parkı, Uğur Mumcu Parkı ve 8 Kasım Parkı.

Bağışlar için adres Sevgi Mağazası

Öte yandan vatandaşlar kullanılabilir durumdaki giysi, ayakkabı ve çanta gibi eşyalarını Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde kurulan Sevgi Mağazası'na bağışlamaya devam edebilecek.

Kaynak: Bültenler