15 ayrı dosyadan 21 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Batman'da yakalandı
15.03.2021 13:03 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:09
Batman'da asayiş denetiminde yakalanan hükümlü suç makinası çıktı.
Batman'da asayiş denetiminde yakalanan hükümlü suç makinası çıktı.
Kent genelinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen asayişin sağlanması ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.
Çalışma kapsamında Gaziantep, Denizli, Tatvan ve İstanbul'da konut dokunulmazlığını ihlal, hırsızlık, mala zarar verme gibi 15 ayrı dosyadan toplam 21 yıl 5 ay kesinleşmiş cezası bulunan S.A. ekiplerce yakalandı.
S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak tutuklanıp cezaevine gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak