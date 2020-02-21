15 aydır kayıp olan kişi, ormanda ölü bulundu

21.02.2020 21:48 | Son Güncelleme: 21.02.2020 21:48

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, bir çoban hayvanlarını otlattığı sırada erkek cesedi buldu. Jandarmanın yaptığı incelemede cesedin, "İzmir'e gideceğim" diyerek evden ayrılan ve 15 aydır kayıp olan Burhan Aykurt'a (35) ait olduğu tespit edildi.

Dalaman'ın Kavacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda hayvanlarını otlatan çoban, bir erkeğe ait ceset görünce durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede cesedin üzerinde 15 aydır kayıp olan Burhan Aykurt'a ait kimlik buldu. Akkurt'a ait olduğu belirlenen ceset, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA