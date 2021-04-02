15 aydır kapalı olan cami, cuma namazıyla açıldı
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15 aydır kapalı olan cami, cuma namazıyla açıldı

İhlas Haber Ajansı / RIDVAN YEŞİLIRMAK - Haberler | Güncel
15 aydır kapalı olan cami, cuma namazıyla açıldı

15 aydır kapalı olan cami, cuma namazıyla açıldı Elazığ'da 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar aldığı gerekçesiyle tedbir amaçlı kapatılan İzzetpaşa Camii, yapılan son inceleme sonrası bugün Cuma namazıyla birlikte ibadete açıldı.

15 aydır kapalı olan cami, cuma namazıyla açıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar aldığı gerekçesiyle tedbir amaçlı kapatılan İzzetpaşa Camii, yapılan son inceleme sonrası bugün Cuma namazıyla birlikte ibadete açıldı. Pandemi tedbirleri çerçevesinde camiyi dolduran vatandaşlar duygulu anlar yaşadı.

Elazığ'ın en büyük camilerinden Türkiye'nin ilk asansörlü minaresine sahip yerinde 19972 yılında yaptırılan İzzetpaşa Camii, 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında hasar aldığı gerekçesiyle tedbir amaçlı ibadete kapatılmıştı. Özellikle pandeminin de etkisiyle uzun bir süredir kapalı olan caminin, yapılan son teknik inceleme raporuna göre sağlam olduğu tespit edildi. Bunun üzerine 14 aydır ibadete kapalı olan İzzetpaşa Camii, bugün Cuma namazıyla birlikte açıldı. İl Müftüsü Selami Aydın'ın da hazır bulunduğu camide vatandaşlar da 'tekbirler' ve 'salavatlar' getirdi. Camiye gelen bazı vatandaşlar da duygu dolu anlar yaşadı.

Uzun bir aradan sonra caminin ibadete açılmasından dolayı duydukları mutlukları dile getiren İzzetpaşa Camii İmamhatibi Mahmut Şakir Coşkun, " Camimiz bugün itibariyle Allah'ın izni ve yardımıyla ibadete açılmıştır. Elazığ halkı, cemaatimiz tekrar İzzetpaşa Camiiyle buluşmuştur. Bu konuda ne kadar şükretsek azdır. Cami kapanmadan önceki dönemde olduğu gibi yine programlarımız, ibadetlerimiz İzzetpaşa Camii'nde devam edecektir. 5 vakit namazımızı camimizde eda edeceğiz. Ramazan-ı Şerif yaklaşıyor, bu ayda gene dolu dolu bir programımız var. Bu duygularımızı, sevincimizi ve memnuniyetimizi tarif etmek mümkün değil. Bunu ancak yaşamak lazım ve yaşadık. Allah, bir daha bu camiyi ve cami gibi mabetlerimizi tekrar kapanmaktan her türlü afetten, beladan ve musibetten muhafaza eylesin" dedi.

Vatandaşlardan Ali Aybattin ibe " İzzetpaşa camisinin 15 ay boyunca kapalı olması manevi ihtiyacımızı temin etmekte biraz düşük kalmamıza sebep oldu. Bugün ibadete açılmasında ihtiyaç duyduğumuz maneviyatı tekrar temin etmek için camiye icap etmiş bulunuyoruz. Güzel bir duygu. Bu duyguyu yaşamak daha da tesirli oluyor" şeklinde konuştu.

İbadete açılan camiye gelen vatandaşlardan Nusret Akbal, "Allah'ın evi, halkın evi ve herkesin geldiği uğradığı yer. Şuanda mutluyuz, inşallah bir daha kapanmaz" diye konuştu.

Vatandaşlardan Mehmet Karagülle ise, "Camimiz depremden bu yana kapalıydı. Bugün açıldı ve Cuma namazına geldik. Çok mutluyuz, sevinçliyiz. Ramazan ayına da yaklaştık, rabbim kapatmasını göstermesin" ifadelerini kullandı.

15 aydır kapalı olan cami, cuma namazıyla açıldı
15 aydır kapalı olan cami, cuma namazıyla açıldı
15 aydır kapalı olan cami, cuma namazıyla açıldı
15 aydır kapalı olan cami, cuma namazıyla açıldı
15 aydır kapalı olan cami, cuma namazıyla açıldı
15 aydır kapalı olan cami, cuma namazıyla açıldı
15 aydır kapalı olan cami, cuma namazıyla açıldı
15 aydır kapalı olan cami, cuma namazıyla açıldı
15 aydır kapalı olan cami, cuma namazıyla açıldı
15 aydır kapalı olan cami, cuma namazıyla açıldı
15 aydır kapalı olan cami, cuma namazıyla açıldı
15 aydır kapalı olan cami, cuma namazıyla açıldı
15 aydır kapalı olan cami, cuma namazıyla açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN YEŞİLIRMAK

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