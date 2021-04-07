15 aydır haber alınamayan kişinin cesedi foseptikte bulundu

Antalya'da yaklaşık 15 aydır kayıp olan kişinin cesedi foseptikte bulundu.

Antalya'da yaklaşık 15 aydır kayıp olan kişinin cesedi foseptikte bulundu.

Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde yaşayan Süleyman Eken'den (55) haber alamayan Diyarbakır'daki annesi Sultan Akhan, 13 Ocak 2020'de Silvan Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulundu.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince arama çalışması gerçekleştirildi. Cinayet şüphesi üzerine Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, güvenlik kamerası ve telefon kayıtlarını inceledi.

Eken'in en son O.Y. ve kardeşi M.Y. ile görüştüğünü tespit eden ekipler, soruşturmayı genişletti.

Döşemealtı ilçesinde ormanlık alanda tek katlı evde annesiyle yaşadığı belirtilen kardeşlerin adresinin bulunduğu çevrede arama yapıldı, iş makineleriyle 30-35 noktada kazı gerçekleştirildi. Kadavra köpeği "Melo" ile sürdürülen aramada Eken'in cesedi parçalanmış halde evin bahçesindeki foseptikte bulundu.

İtfaiye ekiplerince çukurdan çıkarılan ceset parçaları, Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Cesedin diğer parçalarının bulunabilmesi için ormanlık alanda çalışmalar sürdürülüyor.

Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan 2 kardeşin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Eken'in, borç meselesi yüzünden öldürüldüğü değerlendiriliyor. Şüphelilerin, Eken'e yaklaşık 6 bin lira borcu olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin