15 aydır haber alınamayan kişinin cesedi foseptikte bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

15 aydır haber alınamayan kişinin cesedi foseptikte bulundu

Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Antalya'da yaklaşık 15 aydır kayıp olan kişinin cesedi foseptikte bulundu.

Antalya'da yaklaşık 15 aydır kayıp olan kişinin cesedi foseptikte bulundu.

Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde yaşayan Süleyman Eken'den (55) haber alamayan Diyarbakır'daki annesi Sultan Akhan, 13 Ocak 2020'de Silvan Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulundu.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince arama çalışması gerçekleştirildi. Cinayet şüphesi üzerine Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, güvenlik kamerası ve telefon kayıtlarını inceledi.

Eken'in en son O.Y. ve kardeşi M.Y. ile görüştüğünü tespit eden ekipler, soruşturmayı genişletti.

Döşemealtı ilçesinde ormanlık alanda tek katlı evde annesiyle yaşadığı belirtilen kardeşlerin adresinin bulunduğu çevrede arama yapıldı, iş makineleriyle 30-35 noktada kazı gerçekleştirildi. Kadavra köpeği "Melo" ile sürdürülen aramada Eken'in cesedi parçalanmış halde evin bahçesindeki foseptikte bulundu.

İtfaiye ekiplerince çukurdan çıkarılan ceset parçaları, Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Cesedin diğer parçalarının bulunabilmesi için ormanlık alanda çalışmalar sürdürülüyor.

Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan 2 kardeşin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Eken'in, borç meselesi yüzünden öldürüldüğü değerlendiriliyor. Şüphelilerin, Eken'e yaklaşık 6 bin lira borcu olduğu öğrenildi.

15 aydır haber alınamayan kişinin cesedi foseptikte bulundu
15 aydır haber alınamayan kişinin cesedi foseptikte bulundu
15 aydır haber alınamayan kişinin cesedi foseptikte bulundu
15 aydır haber alınamayan kişinin cesedi foseptikte bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Hazal Kaya Demet Akalın Murat Yıldırım
Spor Diego Erol Bulut Mesut Özil Fatih Terim Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 15 aydır haber alınamayan kişinin cesedi foseptikte bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 16:36:58. #1.14#
title