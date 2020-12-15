15 Aralık Salı Dünya koronavirüs vaka sayısı kaçtır? Vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir? Dünya koronavirüs tablosu!
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15 Aralık Salı Dünya koronavirüs vaka sayısı kaçtır? Vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir? Dünya koronavirüs tablosu!

15.12.2020 20:14 | Son Güncelleme: 15.12.2020 20:17
15 Aralık Salı Dünya koronavirüs vaka sayısı kaçtır? Vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir? Dünya koronavirüs tablosu!

Koronavirüs vakaları ve vefatları devam ediyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyadaki diğer ülkelerde de koronavirüs son durum sayıları açıklanıyor. Peki bugün 15 Aralık Salı 2020 günü dünyadaki koronavirüs son durumu nedir, kaç ölü var, kaç vaka var, iyileşen sayısı kaç? 15 Aralık Salı dünyada koronavirüsten kaç kişi öldü?

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki 15 Aralık Salı koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde...

15 ARALIK SALI DÜNYADA KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI KAÇTIR?

15 Aralık 2020 Salı günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı (hasta sayısı) 73.452.304 kişiye yükselmiştir.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

15 ARALIK SALI 2020 DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU

Dünya genelinde güncel en çok vaka olan ilk 10 ülke aşağıdaki gibidir. Dünya koronavirüs tablosu! 15 Aralık Salı dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

15 Aralık Salı Dünya koronavirüs vaka sayısı kaçtır? Vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir? Dünya koronavirüs tablosu!

TÜM TABLOYA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM VEFAT SAYISI KAÇ?

15 Aralık Salı günü dünya genelinde Covid-19 'dan 1.633.936 vefat etmiştir. Son 24 saatte vefat sayısı ise +6.309'dur.

15 ARALIK SALI DÜNYADA YENİ VAKA SAYISI?

Bir önceki güne göre son 24 saatte +249.746 yeni vaka tespit edilmiştir.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM İYİLEŞEN, TEDAVİ SÜRECİNDE VE KRİTİK HASTA SAYISI KAÇ?

15 Aralık Salı Dünya koronavirüs vaka sayısı kaçtır? Vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir? Dünya koronavirüs tablosu!

Dünya genelinde;

Toplam iyileşen kişi sayısı : 51.542.369

Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı : 20.275.999

Durumu kritik hasta sayısı : 106.364

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