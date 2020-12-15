15 Aralık Salı DHA Spor Gündemi
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15 Aralık Salı DHA Spor Gündemi

15.12.2020 09:25 | Son Güncelleme: 15.12.2020 09:30
15 Aralık Salı DHA Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 5'İNCİ TUR BAŞLIYOR13.00 Kasımpaşa - Muğlaspor15.00 Çaykur Rizespor - Eskişehirspor 17.00 Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon 18.30 Göztepe - Bursaspor 21.00 Galatasaray - Darıca GençlerbirliğiERTELEME MAÇLARISüper Lig 6'ncı hafta16.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 5'İNCİ TUR BAŞLIYOR

13.00 Kasımpaşa - Muğlaspor

15.00 Çaykur Rizespor - Eskişehirspor 17.00 Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon 18.30 Göztepe - Bursaspor 21.00 Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği

ERTELEME MAÇLARISüper Lig 6'ncı hafta16.00 MKE Ankaragücü - Atakaş HataysporTFF 1'inci Lig 12'nci hafta19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor - Yılport SamsunsporMisli.Com 3'üncü Lig 10'uncu hafta13.00 Osmaniyespor FK - Yalovaspor (3'üncü Grup)13.00 Arnavutköy Belediyesi - Çankaya FK (1'inci Grup)FENERBAHÇESarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci turunda oynayacağı Karacabey Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.BEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci turundaki Tarsus İdman Yurdu karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.TRABZONSPORBordo-mavililer, yapacağı antrenmanla Ziraat Türkiye Kupası 5'inci turundaki Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.TAHKİM KURULU VE PFDKTahkim Kurulu ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklanacak.

BASKETBOLTHY EuroLeague20.00 CSKA Moskova - Anadolu Efes20.45 Fenerbahçe Beko - AX Armani Exchange MilanFIBA Şampiyonlar Ligi 20.00 Galatasaray - Iberostar Tenerife7DAYS EuroCup 19.00 Bahçeşehir Koleji - Umana ReyerKadınlar EuroLeague16.30 Sopron Basket - Galatasaray

VOLEYBOLErkekler CEV Kupası20.00 VC Greenyard Maaseik - Spor Toto23.00 CV Guaguas Las Palmas - Galatasaray HDI SigortaErkekler CEV Challenge Kupası19.00 Halkbank - Sport Lisboa e Benfica

GÜREŞ

13.00-22.30 Milli sporcuların da katıldığı Sırbistan'daki Bireysel Dünya Kupası'nda, kadınlarda müsabakalar sürecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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