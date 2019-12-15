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15 Aralık Pazar DHA Spor Gündemi

İstikbal Mobilya Kayserispor16.30 Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe19.00 Beşiktaş - BtcTurk Yeni MalatyasporTFF 1'İNCİ LİG14.00 Keçiörengücü - Hatayspor14.00 Cesar Grup Ümraniyespor - Osmanlıspor16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor - Akhisarspor19.

15.12.2019 09:23 | Son Güncelleme: 15.12.2019 09:23
15 Aralık Pazar DHA Spor Gündemi

SÜPER LİG

14.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Kayserispor

16.30 Demir Grup - Fenerbahçe19.00 - BtcTurk Yeni Malatyaspor

TFF 1'İNCİ LİG14.00 Keçiörengücü - Hatayspor14.00 Cesar Grup Ümraniyespor - Osmanlıspor16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor - Akhisarspor19.00 Altınordu - Bursaspor

TFF 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİGLERİki ligde de 17'nci hafta karşılaşmaları oynanacak.

TRABZONSPORBordo-mavililer yapacağı antrenmanla Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi13.00 Beşiktaş Sompo Sigorta - Gaziantep Basketbol15.15 Pınar Karşıyaka - Darüşşafaka Tekfen17.30 Sigortam.Net İTÜ BB - Türk Telekom20.00 Teksüt Bandırma BK - Meksa Yatırım Afyon BelediyesporHerbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi16.30 Beşiktaş TRC İnşaat - Hatay BŞB.

VOLEYBOLAXA Sigorta Efeler Ligi15.00 Halkbank - Tokat Bld. Plevne15.00 Arkas - Spor Toto16.00 İnegöl Bld. - Fenerbahçe HDI Sigorta17.00 Arhavi Voleybol - Galatasaray HDI Sigorta19.00 Sorgun Bld. - Ziraat Bankası

AVRUPA LİGLERİ14.00 Getafe - Real Valladolid (Enes Ünal)14.15 Emmen - Sparta Rotterdam (Ferhat Görgülü - Halil İbrahim Dervişoğlu)16.00 Celta Vigo - Mallorca (Okay Yokuşlu)16.30 Feyenoord - PSV (Orkun Kökçü)16.30 Austria Wien - Wolfsberger (Tarkan Serbest)17.00 Manchester United - Everton (Cenk Tosun)17.00 Juventus - Udinese (Merih Demiral)17.00 Milan - Sassuolo (Hakan Çalhanoğlu - Mert Müldür)17.30 Wolfsburg - M'gladbach (Yunus Mallı)20.00 Schalke 04 - E. Frankfurt (Ozan Kabak, Ahmed Kutucu)

20.00 Roma - SPAL (Yıldırım Mert Çetin, Cengiz Ünder)


Kaynak: DHA
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