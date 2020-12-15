15 Aralık MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 2. eleme adayı kim oldu? MasterChef 2. eleme adayı Özgül mü, Serhat mı, Barbaros mu?

Son 5 yarışmacı kalan MasterChef yarışmasında 15 Aralık MasterChef 2. eleme adayı kim oldu? MasterChef 2. eleme adayı Özgül mü, Serhat mı, Barbaros mu?