15 Aralık MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 2. eleme adayı kim oldu? MasterChef 2. eleme adayı Özgül mü, Serhat mı, Barbaros mu?
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15 Aralık MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 2. eleme adayı kim oldu? MasterChef 2. eleme adayı Özgül mü, Serhat mı, Barbaros mu?

15.12.2020 22:53 | Son Güncelleme: 15.12.2020 22:59
15 Aralık MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 2. eleme adayı kim oldu? MasterChef 2. eleme adayı Özgül mü, Serhat mı, Barbaros mu?

Son 5 yarışmacı kalan MasterChef yarışmasında 15 Aralık MasterChef 2. eleme adayı kim oldu? MasterChef 2. eleme adayı Özgül mü, Serhat mı, Barbaros mu?

Bugün yayınlanan MasterChef yarışmasında Bolu lezzetleri esecek. 15 Aralık MasterChef 2. eleme adayı kim oldu? MasterChef 2. eleme adayı Özgül mü, Serhat mı, Barbaros mu?

15 ARALIK MASTERCHEF BOLU LEZZETLERİ

Bugün yayınlanacak MasterChef yarışmasında Mehmet Şef'in memleketi Bolu'da yarışma devam edecek. Bolu lezzetleri ile güzel doğa manzarası ekrana yansıyacak. İşte Bolu yemekleri;

MASTERCHEF ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

Bireysel olarak yarışan yarışmacılardan Bolu lezzetleri sonucu 1 kişi ödülün sahibi olacak. 7 Bolu şefi tarafından puan verilerek aday belirlenecek. Buna göre,

1. Eray

2. Özgül

3. Barbaros

4. Serhat

5. Emir oldu.

ÇORBA

Özgül: 51 puan

Serhat: 45 puan

Eray: 61 puan

Barbaros: 49 puan

Emir: 42

ARA SICAK

Özgül: 52

Serhat: 43

Eray: 51

Barbaros: 51

Eray: 43

PİLAV

Özgül: 50

Serhat: 43

Eray: 61

Barbaros: 59

Emir: 45

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