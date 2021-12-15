15 Aralık 2021 TRT spor Yayın Akışı
15 Aralık 2021 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
02:00 % 100 Futbol
03:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
03:50 Spor Toto 1. Lig Özetler
04:20 İtalya Seri A Özetler
04:40 Takvim Yaprakları
04:45 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:25 Spor Toto 1. Lig Özetler
09:55 Spor Kitaplığı
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:25 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşması Büyükşehir Belediye Er
15:30 Hedef Süper Lig
17:00 Spor Merkezi
21:00 Futbol Anadolu
22:55 İtalya Kupası 2. Tur Futbol Karşılaşması Genoa-salernıtana
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