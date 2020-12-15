15 Aralık 2020 Tv 2 Yayın Akışı
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15 Aralık 2020 Tv 2 Yayın Akışı

15.12.2020 06:42 | Son Güncelleme: 15.12.2020 06:45
15 Aralık 2020 Tv 2 Yayın Akışı

15 Aralık 2020 Salı günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

00:45 Kelime Oyunu

02:00 Dizi

02:00 Çocuklar Duymasın

03:30 O Şimdi Mahkum

03:30 Akasya Durağı

04:50 Fırtına

05:10 Senden İyi Yok

06:00 Güllerin Savaşı

08:15 Akasya Durağı

11:00 Annem

13:30 Asi

16:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

19:45 Kelime Oyunu

21:15 Yalan Dünya

23:30 Galip Derviş

15 Aralık 2020 Tv 2 Yayın Akışı
15 Aralık 2020 Tv 2 Yayın Akışı

Kaynak: InterSinema.com

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