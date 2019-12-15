15 Aralık 2019 Star Yayın Akışı
15 Aralık 2019 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Bittin Sen
02:00 Güvercin
04:00 Cesur ve Güzel
05:30 Kiralık Aşk
07:15 Bittin Sen
09:00 Burcu ile Hafta Sonu
11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
12:45 Benim Tatlı Yalanım
16:00 Çocuk
18:45 Star Haber
20:00 Güvercin
23:45 Rus'un Oyunu