15 Aralık 2019 Star Yayın Akışı

15.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 15.12.2019 06:45

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Bittin Sen

02:00 Güvercin

04:00 Cesur ve Güzel

05:30 Kiralık Aşk

07:15 Bittin Sen

09:00 Burcu ile Hafta Sonu

11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

12:45 Benim Tatlı Yalanım

16:00 Çocuk

18:45 Star Haber

20:00 Güvercin

23:45 Rus'un Oyunu

Kaynak: InterSinema.com