15 Aralık 2019 Kanal d Yayın Akışı

15.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 15.12.2019 06:45

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

02:15 Kuzey Güney

04:15 Müzik Arası

05:15 İkizler Memo-Can

06:45 Akasya Durağı

08:45 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler

14:45 Çok Güzel Hareketler 2

16:30 Azize

19:00 Kanal D Haber Haftasonu

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Can Yoldaşım

Kaynak: InterSinema.com