15 Aralık 2019 Kanal d Yayın Akışı
15 Aralık 2019 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
02:15 Kuzey Güney
04:15 Müzik Arası
05:15 İkizler Memo-Can
06:45 Akasya Durağı
08:45 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler
14:45 Çok Güzel Hareketler 2
16:30 Azize
19:00 Kanal D Haber Haftasonu
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Can Yoldaşım