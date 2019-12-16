15 Aralık 2019 Haberleri
15 Aralık 2019 Manşet Haberleri.
16.12.2019 00:18 | Son Güncelleme: 16.12.2019 00:18
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına şiddet açıklaması: Bu feryadın dinmesi için ne gerekiyorsa yapacağım
- Erdoğan'dan muhalefete erken seçim mesajı: Seçim 2023 Haziran'dır, buradan sapmayacağız
- Erdoğan, soykırım kararı alan ABD Kongresi'ne çok sert çıktı: Kararı alsanız ne yazar! Burada aldığınız kararların bir kıymet-i harbiyesi yok
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapatılması gerekirse İncirlik de Kürecik de kapatılır
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- Maç sonunda Sergen Yalçın'dan itiraf: Çok özlemişim
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Libya'ya asker gönderilecek mi?' sorusuna yanıt: Davet gelirse gereken adımları atarız
- Tersane'de korkunç ölüm! Metrelerce yükseklikten inşaat halindeki geminin makina dairesine düştü
- Beşiktaş'ın 35 maçlık serisi bitti
- Üç büyüklerin kayıp haftası!
- Bakan Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması: Her türlü senaryoya karşı tedbir aldık
- Elinde muzla kendini duvara bantlayan Rize'nin yengesi nefesleri kesti!
- ABD, Çinli iki diplomatı askeri üsse izinsiz girdiği için gizlice sınır dışı etmiş
- Sergen Yalçın'ı şaşırtan çağrı! 'Takımı ayağa kaldır'
- HDP'li eski Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz tutuklandı
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- Anne ve kızı önce denedi sonra çaldı! Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı
- Nepal'de, dini etkinlikten dönenleri taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı! 14 ölü, 16 yaralı
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