15 Aralık 2019 Eurosport Yayın Akışı
15 Aralık 2019 Pazar günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
01:30 Haberler
01:35 Snowboard
02:30 Snowboard
03:35 Alp Disiplini
04:15 Alp Disiplini
05:00 Snooker
07:00 Alp Disiplini
08:30 Kayakla Atlama
09:30 Spor Otomobil
10:00 Spor Otomobil
11:00 Alp Disiplini
12:30 Spor Otomobil
13:00 Spor Otomobil
14:00 Biatlon
14:40 Spor Otomobil
15:00 Spor Otomobil
16:00 Biatlon
17:35 Kayakla Atlama
19:45 Kayaklı Koşu
20:45 Biatlon
21:15 Snooker
21:40 Haberler