15 aracı camlarını kırarak soyan zanlı yakalandı

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, farklı bölgelerde 15 aracın camını kırarak içerisinden çeşitli malzemeler çalan Sultan Ö. (23), bir gün geçmeden yakalandı.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, farklı bölgelerde 15 aracın camını kırarak içerisinden çeşitli malzemeler çalan Sultan Ö. (23), bir gün geçmeden yakalandı.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde gelen hırsızlık ihbarları üzerine geniş çaplı çalışma başlattı. 15 aracın camı kırılarak, içerisindeki malzemelerin çalındığı belirleyen ekipler, bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin Sultan Ö. olduğunu tespit etti. Gece saatlerinde çaldığı kredi kartlarıyla da akaryakıt istasyonlarından alışveriş yaptığını öğrenen ekipler, şüpheli Sultan Ö.'yü bugün Eşref Dinçer Mahallesi'nde kaldığı evde yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kazım BULUT