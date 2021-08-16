15 Ağustos 2021 Haberleri
15 Ağustos 2021 Manşet Haberleri.
- Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren Mesut Özil, taraftarı mest etti! Paylaşımlar çılgınlık boyutuna ulaştı
- Mesut Özil takımını sırtladı! Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti
- Taliban liderleri, Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda! İşte bayrağı da kaldırdıkları yeni görüntüler
- Büyük kaçış başladı! Şehirden çıkmak isteyenler Kabil Havalimanı'nda adım atacak yer bırakmadı
- Dünyaca ünlü model Carre Otis dava açtı: Defalarca tecavüze uğrayıp, zengin erkeklerle cinsel ilişkiye zorlandım
- Afganistan'dan kaçan Cumhurbaşkanı Gani'den ilk açıklama: Kan dökülmesini önlemek için ayrılmaya karar verdim
- Kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf tepki çeken Ebrar Karakurt'a destek yağıyor! Takım arkadaşı da yalnız bırakmadı
- Tam 1,5 metre çapında ve 80 kilo! Nil Kaplumbağası denizin dibinden zor çıkarıldı
- Samatta, Fenerbahçe taraftarına saç baş yoldurdu! Tepkilerin ardı arkası kesilmiyor
- Süper Lig'in ilk haftasında Alanyaspor, deplasmanda Başakşehir'i 1-0 mağlup etti
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması: Tüm taraflarla temaslarımız devam ediyor
- Yayıncı kuruluşun muhabiri canlı yayında neye uğradığını şaşırdı! Bir anda sırılsıklam oldu
- Afganistan'ı ele geçiren Taliban, ülkenin adını Afganistan İslam Emirliği olarak değiştiriyor
- Tüm gözlerin çevrildiği Kabine toplanıyor! Masada kısıtlamalar ve yüz yüze eğitim var
- Premier Lig'in açılış haftasında Tottenham, sahasında Manchester City'i 1-0 mağlup etti
- Türk vatandaşlarına hakaret edip 'Gelin Gaziantep'te yapın bakalım' diyen Suriyeli tutuklandı
- Karşıdan esen rüzgarın tadını çıkaran Defne Samyeli siyah bikinisiyle nefes kesti
- Duygu Özaslan'dan selülitli fotoğrafını unutturacak şezlong pozu
- Afganistan Cumhurbaşkanı ülkesinden el sallayarak kaçtı! Videoyu çeken kişi hıçkırıklara boğuldu
- Şehrin işlek caddesinde arabanın önünü kestiler! Pusuda baba öldü, oğlu yaralandı
- Afganistan'da Türk birliklerinin de olduğu Kabil Havalimanı'na ateş açıldı
- Gedson Fernandes, Galatasaray forması giymeye hazırlanıyor! 10 milyon euroya anlaşma sağlandı
- Son Dakika: Türkiye'de 15 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 154 kişi vefat etti, 18 bin 847 yeni vaka tespit edildi
- Son Dakika: Beşiktaş, milli kaleci Mert Günok'la sözleşme imzaladı
- Michael Frey'e nazar değdi! Golcü futbolcu sakatlığı nedeniyle 2-3 ay sahalardan uzak kalacak
- Afgan yönetmen Sahra Karimi Kabil'deki son durumu bu sözlerle anlattı: Korku filminden kesit değil, gerçek
- Son Dakika: Taliban, Cumhurbaşkanlığı sarayında toplantı yaptı! İşte ilk görüntüler
- Meteoroloji'den 2 bölge için şiddetli yağış uyarısı! Başlayıp biteceği tarih de verildi
- Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 64'e yükseldi
- Taliban'ın Kabil'e girmesi sonrası Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Hemen asker ve polisimizi Afganistan'dan geri çekin
- Türkiye için Afganistan'da kritik süreç! Taliban'ın yaklaşımı ve NATO müttefiklerinin durumu atacağımız adımda etkileyici olacak
- Beşiktaş, Bayern Münih'le sözleşme yenilemeyen Jerome Boateng için devreye girdi
- MHP, eski milletvekili Yalçın Kaya'yı partiden ihraç ediyor! 'Kesin çıkarma' talebiyle disipline sevk edildi
- Husumetli aileler birbirine girdi, polis olayları yatıştıramayınca 'Yeter artık' diye anons yaptı
- Herkes sokaktan evlere çekildi! Taliban'ın girdiği Kabil'de endişeli bekleyiş
- Şenol Can'ın başını yakacak yaptırımlar yolda! Kasımpaşa'nın küme düşürülmesi için yoğun baskı var
- Bir rüya gerçek oluyor! PSG, Messi'nin ardından Ronaldo'yu da kadrosuna katacak
- Son Dakika: Taliban'ın başkent Kabil'e girmesi sonrası Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk etti
- Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesi sonrası Rusya'dan dikkat çeken çıkış: Dünya, ABD'nin tarihi deneyinin sonucunu dehşetle izliyor
- Trafikte tartıştığı adamın yüzüne tüküren Irmak Arıcı'dan bir skandal daha! Sahneden indirildi
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