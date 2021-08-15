15 Ağustos 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
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15 Ağustos 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

15 Ağustos 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
InterSinema.com - Haberler | TV

15 Ağustos 2021 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Maç Saati

03:30 Gamer

04:30 Sezonun Golleri

05:00 Maç Saati

07:00 Yeni Gün

09:00 Maç Saati

10:45 21 Takım 21 Gol

11:00 beIN Manşet

12:30 Süper Lig Maç Özetleri

13:45 Yeni Sezonun Modası

14:15 21 Takım 21 Gol

14:30 Süper Lig Maç Özetleri

14:45 Süper Lig Haftanın Golleri

15:00 Maç Saati

16:00 Maç Saati

17:00 Gamer

17:45 Süper Lig Sezonun Altın 11'i

18:00 Bundesliga Special

19:00 Taraftar

19:45 Süper Lig Haftanın Golleri

20:00 Süper Lig Maç Özetleri

21:00 Süper Lig 2020 - 2021 Sezonu En Güzel 100 Gol

21:00 beIN Manşet

21:30 Kolaysa Anlat

23:00 Gamer

Kaynak: InterSinema.com

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