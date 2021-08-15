15 Ağustos 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
15 Ağustos 2021 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Maç Saati
03:30 Gamer
04:30 Sezonun Golleri
05:00 Maç Saati
07:00 Yeni Gün
09:00 Maç Saati
10:45 21 Takım 21 Gol
11:00 beIN Manşet
12:30 Süper Lig Maç Özetleri
13:45 Yeni Sezonun Modası
14:15 21 Takım 21 Gol
14:30 Süper Lig Maç Özetleri
14:45 Süper Lig Haftanın Golleri
15:00 Maç Saati
16:00 Maç Saati
17:00 Gamer
17:45 Süper Lig Sezonun Altın 11'i
18:00 Bundesliga Special
19:00 Taraftar
19:45 Süper Lig Haftanın Golleri
20:00 Süper Lig Maç Özetleri
21:00 Süper Lig 2020 - 2021 Sezonu En Güzel 100 Gol
21:00 beIN Manşet
21:30 Kolaysa Anlat
23:00 Gamer
Kaynak: InterSinema.com