15 Ağustos 2020 Star Yayın Akışı 15 Ağustos 2020 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:50 Kayıp Dünya: Jurassic Park 02:00 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 03:00 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 04:30 Kara Sevda 05:50 Kara Sevda 07:00 İki Aile 09:30 Kaçak Gelinler 09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 10:00 Dizi 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk 13:00 Sinema 13:15 Aramızda Kalsın 13:45 Ayı Paddington 15:30 Dizi 15:45 En Güzel Bölüm 16:00 Aramızda Kalsın 16:00 Kara Sevda 18:45 Star Haber 20:00 Katma Değer Şaban 20:00 Aşk Masalı 21:45 Katma Değer Şaban 22:30 Bir Demet Tiyatro 23:45 Medcezir Kaynak: InterSinema.com