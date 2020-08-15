15 Ağustos 2020 Kanal d Yayın Akışı
15 Ağustos 2020 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
15.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 15.08.2020 07:16
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Uzak Ara Eğlence
00:45 Rocky 2
02:00 Siyah Beyaz Aşk
03:00 Siyah Beyaz Aşk
04:15 Akasya Durağı
05:45 Yabancı Damat
07:00 İkizler Memo-Can
07:00 Ankara'nın Dikmeni
09:00 Neler Oluyor Hayatta
09:45 Magazin D Cumartesi
11:00 Güneşi Beklerken
13:00 Iron Man 2
13:15 Çatı Katı Aşk
15:00 Çatı Katı Aşk
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Iron Man 2
20:00 Harry Potter Ve Sırlar Odası
22:30 Rocky 2
23:15 Çok Akustik
Kaynak: InterSinema.com