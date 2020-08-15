15 Ağustos 2020 Kanal d Yayın Akışı 15 Ağustos 2020 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 00:15 Uzak Ara Eğlence 00:45 Rocky 2 02:00 Siyah Beyaz Aşk 03:00 Siyah Beyaz Aşk 04:15 Akasya Durağı 05:45 Yabancı Damat 07:00 İkizler Memo-Can 07:00 Ankara'nın Dikmeni 09:00 Neler Oluyor Hayatta 09:45 Magazin D Cumartesi 11:00 Güneşi Beklerken 13:00 Iron Man 2 13:15 Çatı Katı Aşk 15:00 Çatı Katı Aşk 15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Iron Man 2 20:00 Harry Potter Ve Sırlar Odası 22:30 Rocky 2 23:15 Çok Akustik Kaynak: InterSinema.com