15 Ağustos 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
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15 Ağustos 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

15 Ağustos 2020 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

15 Ağustos 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
15.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 15.08.2020 06:59

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

00:45 TFF 1. Lig Kısa Özet

01:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

01:30 Transfer

02:30 TFF 1. Lig'in Kralı Marco Paixao

02:30 Süper Lig'in Sezonun Genç Parlayan Futbolcuları

02:45 Maç Saati

04:00 beIN Manşet

04:30 Transfer

05:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

05:45 Z Raporu

06:00 beIN Manşet

06:30 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

07:00 TFF 1. Lig Top 20 Gol

07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

07:00 Süper Lig Top 10 Kurtarış

07:15 Süper Lig Maç Özetleri

07:15 Süper Lig Haftanın Golleri

07:30 Özel Röportaj

07:30 Maç Saati

08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

08:30 Maç Saati

09:15 Maç Saati

10:15 Kısa Özet

10:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar

10:30 Geniş Özet

10:45 Z Raporu

11:00 Transfer

12:00 Maç Saati

13:30 Süper Lig'in Sezonun Genç Parlayan Futbolcuları

13:45 Süper Lig Haftanın Golleri

13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

14:00 Kolaysa Anlat

14:00 Futbolun Şehirleri

14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet

15:00 Gamer

15:30 Maç Saati

15:45 TFF 1. Lig'in Kralı Marco Paixao

16:00 Maç Saati

17:00 Süper Lig Maç Önü

17:15 Süper Lig Maç Özetleri

17:45 Süper Lig En İyi 10 Asist

17:45 Asist Kralı Edin Visca

18:00 Transfer

18:00 beIN Manşet

19:00 Kolaysa Anlat

19:15 Devre Arası

20:00 İyi Akşamlar İstanbul

20:30 Süper Lig Maç Önü

20:45 Kısa Özet

21:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Önü

21:00 beIN Manşet

21:45 Devre Arası

22:00 Maç Saati

22:00 Barcelona - Bayern

22:00 Man. City - Lyon

22:45 UEFA Şampiyonlar Ligi

23:00 Barcelona - Bayern

23:00 Man. City - Lyon

23:45 Süper Lig Haftanın Golleri

Kaynak: InterSinema.com

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