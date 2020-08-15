15 Ağustos 2020 Atv Yayın Akışı 15 Ağustos 2020 Cumartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… ATV YAYIN AKIŞI 00:00 Kardeş Payı 01:25 Yenilmezler 01:40 Kanatsız Kuşlar 04:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 05:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 08:00 Geleceğe Dönüş 3 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Hercai 10:15 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor 12:00 Seni Seven Ölsün 13:00 Gün Ortası 14:00 Beni Bırakma 14:20 Gençliğim Eyvah 15:30 Bir Zamanlar Çukurova 18:40 ATV Haber 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor 20:00 Kim Milyoner Olmak İster? 21:00 Kim Milyoner Olmak İster? 21:45 Geleceğe Dönüş 3 Kaynak: InterSinema.com