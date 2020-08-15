15 Ağustos 2020 Atv Yayın Akışı
15 Ağustos 2020 Cumartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:00 Kardeş Payı
01:25 Yenilmezler
01:40 Kanatsız Kuşlar
04:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
05:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
08:00 Geleceğe Dönüş 3
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Hercai
10:15 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor
12:00 Seni Seven Ölsün
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
14:20 Gençliğim Eyvah
15:30 Bir Zamanlar Çukurova
18:40 ATV Haber
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
21:00 Kim Milyoner Olmak İster?
21:45 Geleceğe Dönüş 3
Kaynak: InterSinema.com