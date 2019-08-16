15 Ağustos 2019 Haberleri
15 Ağustos 2019 Manşet Haberleri.
16.08.2019 00:21
- Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hastaneye kaldırıldı
- Mehmet Metiner'in 'AK Parti ömrünü doldurdu' sözlerine Naci Bostancı'dan yanıt
- Köpek kavgasında baba ve oğlu av tüfeğiyle öldürüldü
- Sahaya atlayarak tepki çeken 'Deli Mi Ne?' YouTube kanalının sahibi Ali Abdüsselam Yılmaz açıklama yaptı: Özür dilerim
- Cebelitarık'ta alıkonulan İran tankeri salıverildi
- Yeni Malatyaspor, Avrupa Ligi'ne veda etti
- İsrail, ABD'li iki Müslüman Kongre üyesinin ülkeye girişini yasakladı
- Turabi Çamkıran, dünyanın en zor yarışmasına yeniden katılıyor
- Tartıştığı dini nikahlı eşini, babasını ve engel olmak isteyen köy muhtarını öldürdü
- Bahar Şahin, iddialı fotoğrafıyla adından söz ettirmeyi başardı
- Şarkıcı Ebru Polat'tan bikinili havuz pozu
- Terör şehidi Makbule Vural'ın kanı yerde kalmadı
- Trabzonspor, Avrupa Liginde Sparta Prag'ı saf dışı bıraktı!
- Ünlü şarkıcı Devran Çağlar, hayatını kaybetti
- Güvenli Bölge kapsamında Türkiye'de bulunan ABD'li Korgeneral Twitty, Suriye sınırında incelemede bulundu
- Milli Savunma Bakanlığından 'Güvenli Bölge görüşümüzde değişiklik yok' açıklaması
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- Gençlerbirliği'nde oynayan Yıldırım Mert Çetin, Roma'ya transfer oluyor!
- Liverpool-Chelsea mücadelesinde bir kişinin daha sahaya atladığı ortaya çıktı!
- Falcao, Monaco'nun sözleşme uzatma teklifini reddetti
- Akşener'in TBMM'deki konuşmalarını yazan isimden 'Barış süreci' istifası
- İBB'den, kasa kasa domatesi çöpe atan pazarcılarla ilgili açıklama: Cezası kesilmiştir
- Fahriye Evcen'in kilolu hali sosyal medyaya bomba gibi düştü
- Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici: Merih'i Manchester United ve Milan da istedi
- Sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz serbest bırakıldı
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- Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim: Falcao ile Ben Yedder iyi bir ikili olabilir
- Fuhuş ağı kuran ABD'li milyarder Epstein'in evinde kadın elbiseli Bill Clinton tablosu bulundu
- Maç oynanırken sahaya atlayan fenomen Ali Abdülselam Yılmaz'ın Instagram hesabı kapatıldı
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