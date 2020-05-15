15-20 yaş grubundaki gençler Van Gölü sahilinde saz çalıp, türkü söyledi
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15-20 yaş grubundaki gençler Van Gölü sahilinde saz çalıp, türkü söyledi

Van'ın Erciş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş grubundaki gençler, Van Gölü sahilinde sosyal mesafe kuralına uyup saz çalıp şarkı söyleyerek güzel havanın keyfini çıkardılar.

15-20 yaş grubundaki gençler Van Gölü sahilinde saz çalıp, türkü söyledi
15.05.2020 17:24 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:24

Van'ın Erciş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş grubundaki gençler, Van Gölü sahilinde sosyal mesafe kuralına uyup saz çalıp şarkı söyleyerek güzel havanın keyfini çıkardılar.

Hafta sonu 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olanlara, çarşamba günü de 0-14 yaş aralığındaki çocuklara tanınan sokağa çıkma izni, bugün de 4 saatliğine 15-20 aralığındaki gençlere verildi.

Van'da uzun süredir sokağa çıkamayan gençler, 4 saatlik izni özellikle park ve Van Gölü sahilinde geçirmeyi tercih etti. Göl kenarında bağlama ve gitar eşliğinde şarkı söyleyen gençler, güneşli havanın keyfini çıkardı. Bazı gençler ise gençlik merkezinden okumak için kitap aldı.

Gençlerden İsa Denizer, 40 gündür virüsten korunmak için evden dışarı adım atmadıklarını söyledi. Yetkililerin bildirdiği kurallara uyarak bugün dışarı çıktıklarını belirten Denizer, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği bu 4 saatlik izinle dışarı çıktık. Arkadaşlarla göl kenarına gelerek nefes aldık. Burada göle taş fırlattık, saz ve gitar çalıp türküler söyledik" dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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