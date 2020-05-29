15-20 yaş grubu gençler sokağa çıktı
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15-20 yaş grubu gençler sokağa çıktı

Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş grubu gençler, yeniden sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

29.05.2020 17:16 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:21

Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş grubu gençler, yeniden sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahil şeridine giden gençler, kıyıda yürüyüp, bisiklet sürerek güneşli havanın keyfini çıkardı.

Bazıları ise palmiye ağaçlarının altında sohbet etmeyi tercih etti.

15-20 yaş grubu gençler sokağa çıktı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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