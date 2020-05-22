15-20 yaş grubu gençler sokağa çıktı
Gençlerin cadde ve sokaklarda dolaşması Parklarda vakit geçiren gençler Alış veriş yapan gençler Yolda yürüyen gençler HATAY - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş grubu gençler, 11.00-15.
22.05.2020 14:46 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:51
Gençlerin cadde ve sokaklarda dolaşması
Parklarda vakit geçiren gençler
Alış veriş yapan gençler
Yolda yürüyen gençler HATAY - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş grubu gençler, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle tekrar dışarıda olmanın mutluluğunu yaşadı.
Kaynak: AA