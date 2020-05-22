15-20 yaş arasındakiler, yeniden sokağa çıkmanın keyfini yaşadı
15-20 yaş arasındaki gençlerin sokağa çıkması Gençlerin sahil kenarında yürümesi Gençlerin bisiklet sürmesi, basketbol oynaması Gençler ile röportaj Bazı gençlerin sokak hayvanlarını mama ile beslemesi ORDU - Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş...
22.05.2020 15:27 | Son Güncelleme: 22.05.2020 15:32
15-20 yaş arasındaki gençlerin sokağa çıkması
Gençlerin sahil kenarında yürümesi
Gençlerin bisiklet sürmesi, basketbol oynaması
Gençler ile röportaj
Bazı gençlerin sokak hayvanlarını mama ile beslemesi ORDU - Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş arasındaki çocuk ve gençler, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle bir hafta aranın ardından yeniden dışarı çıktı.
Kaynak: AA