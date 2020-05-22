15-20 yaş arasındakiler, yeniden sokağa çıkmanın keyfini yaşadı
Sokakta yürüyen gençler Bankta oturan gençler TRABZON - Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş arasındaki çocuk ve gençler, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle bir hafta aranın ardından yeniden dışarı çıktı.
22.05.2020 14:13 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:17
Sokakta yürüyen gençler
Bankta oturan gençler TRABZON - Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş arasındaki çocuk ve gençler, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle bir hafta aranın ardından yeniden dışarı çıktı.
Kaynak: AA