15-20 yaş arası gençler ikinci kez sokağa çıktı
Mersin'de, maske takarak önlem alan gençler, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahil bandında güneşli günün keyfini yaşadı.
22.05.2020 14:40 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:45
Mersin'de, maske takarak önlem alan gençler, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahil bandında güneşli günün keyfini yaşadı.
Gençlerin bir kısmı kıyıda bisiklet sürüp paten kayarken, bazıları da palmiyelerin altında vakit geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sahil şeridinde önlemler aldı.
Kaynak: AA