15-20 yaş arası gençler, ikinci kez sokağa çıktı Gençlerin yürüyüşünden detay Maçka Parkından görüntüler Polisin anonsu İSTANBUL - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş aralığındaki gençler, 11.00-15.00 saatleri arasında getirilen serbestlik ile ikinci kez dışarı çıktı.

Gençlerin yürüyüşünden detay Maçka Parkından görüntüler Polisin anonsu İSTANBUL - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş aralığındaki gençler, 11.00-15.00 saatleri arasında getirilen serbestlik ile ikinci kez dışarı çıktı. Gençler, Maçka Park'ında yürüyüş yaptı. Kaynak: AA