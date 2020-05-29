15-20 yaş arası gençler bugün sokakta
Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş arası gençler, istisna uygulanmasıyla sokağa çıktı.
29.05.2020 13:15 | Son Güncelleme: 29.05.2020 13:19
Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş arası gençler, istisna uygulanmasıyla sokağa çıktı.
Konya'da kısıtlama nedeniyle üçüncü kez sokağa çıkabilen gençler, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile açık havanın tadını çıkarma fırsatı buldu.
Sokağa çıkmanın mutluluğuyla keyifli anlar yaşayan gençler, sosyal mesafe kurallarına uyarak yürüyüş yaptı, arkadaşlarıyla vakit geçirdi.
Kaynak: AA