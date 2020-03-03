15: 17 Paris Treni Filmi

03.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:58

Amerikan askerleri olan Spencer Stone, Anthony Sadler ve Alek Skarlatos, Paris treninin yolcuları arasındadır. Sakin bir yolculuk yapmayı bekleyen üçlünün bilmediği şey ise büyük bir IŞID atağına hazırlanmakta olan Ayoub El-Khazzani'nin silahlı bir şekilde, aynı trende olduğudur. Terör saldırısı başladığında, 3 asker, başkalarını korumak için kendi hayatlarını ortaya koyacak ve tarihe geçecek bir olaya imza atacaklardır...

Yönetmen: Clint Eastwood

Senaryo: Dorothy Blyskal, Anthony Sadler, Alek Skarlatos, Spencer Stone

Oyuncular: Judy Greer, Jenna Fischer, Bryce Gheisar, Thomas Lennon, Jaleel White, Tony Hale, P.J. Byrne, Sinqua Walls, Lillian Solange Beaudoin, Gary Weeks , Steve Coulter , Sarah Fawaz, Robert Pralgo, Ethan Rains, Irene White, Maiya Boyd, BreeAnna Marie, Michael David Yuhl, Ray Corasani, David An, Braxton Bjerken, Mariam Vardani, Seth Meriwether, Elena Campbell-Martinez, Matthew Barnes, Mustafa Haidari, Benjamin Weaver, Jeanne Goursaud, Ruben Lee Sandoval, Adam Rosenberg, Opal Littleton, Jamie Renell, Paul-Mikél Williams, Jasmine Bolton, Timothy Carr

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: The 15:17 to Paris

Yapımcı Firma: Malpaso Productions

Yapım Yılı: 2017

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 94 dk.

Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey

Vizyon Tarihi: 01.01.2070



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Kaynak: InterSinema.com