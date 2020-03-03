15: 17 Paris Treni Filmi
15:17 Paris Treni filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. 15:17 Paris Treni filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Amerikan askerleri olan Spencer Stone, Anthony Sadler ve Alek Skarlatos, Paris treninin yolcuları arasındadır. Sakin bir yolculuk yapmayı bekleyen üçlünün bilmediği şey ise büyük bir IŞID atağına hazırlanmakta olan Ayoub El-Khazzani'nin silahlı bir şekilde, aynı trende olduğudur. Terör saldırısı başladığında, 3 asker, başkalarını korumak için kendi hayatlarını ortaya koyacak ve tarihe geçecek bir olaya imza atacaklardır...
Yönetmen: Clint Eastwood
Senaryo: Dorothy Blyskal, Anthony Sadler, Alek Skarlatos, Spencer Stone
Oyuncular: Judy Greer, Jenna Fischer, Bryce Gheisar, Thomas Lennon, Jaleel White, Tony Hale, P.J. Byrne, Sinqua Walls, Lillian Solange Beaudoin, Gary Weeks , Steve Coulter , Sarah Fawaz, Robert Pralgo, Ethan Rains, Irene White, Maiya Boyd, BreeAnna Marie, Michael David Yuhl, Ray Corasani, David An, Braxton Bjerken, Mariam Vardani, Seth Meriwether, Elena Campbell-Martinez, Matthew Barnes, Mustafa Haidari, Benjamin Weaver, Jeanne Goursaud, Ruben Lee Sandoval, Adam Rosenberg, Opal Littleton, Jamie Renell, Paul-Mikél Williams, Jasmine Bolton, Timothy Carr
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: The 15:17 to Paris
Yapımcı Firma: Malpaso Productions
Yapım Yılı: 2017
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 94 dk.
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
15:17 Paris Treni Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com