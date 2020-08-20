15-16 yaşlarında sigara içtiğini itiraf etti
Stil danışmanı Eliz Şakuçoğlu, 15-16 yaşlarında ailesinden gizli sigara içtiği dönemde başına gelen bir olayı ilk kez anlattı
20.08.2020 18:53 | Son Güncelleme: 20.08.2020 19:37
Eliz Şakuçoğlu, Hürriyet'ten Nazan Ortaç'a konuştu. 36 yaşındaki stil danışmanı, "Kendiniz hakkında öyle bir şey söyleyin ki çok şaşırayım" sorusu üzerine, "15-16 yaşlarımda babamdan gizli gizli sigara içtiğim dönemlerde oturduğumuz evin yarısını yakmıştım!" ifadelerini kullanarak şok etti.
Kaynak: Snob Magazin