15-16 yaşlarında sigara içtiğini itiraf etti Stil danışmanı Eliz Şakuçoğlu, 15-16 yaşlarında ailesinden gizli sigara içtiği dönemde başına gelen bir olayı ilk kez anlattı

Eliz Şakuçoğlu, Hürriyet'ten Nazan Ortaç'a konuştu. 36 yaşındaki stil danışmanı, "Kendiniz hakkında öyle bir şey söyleyin ki çok şaşırayım" sorusu üzerine, "15-16 yaşlarımda babamdan gizli gizli sigara içtiğim dönemlerde oturduğumuz evin yarısını yakmıştım!" ifadelerini kullanarak şok etti.



Kaynak: Snob Magazin