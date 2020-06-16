15 16 Haziran İşçi Eylemi, 50. yılında Kartal'da kutlandı
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15 16 Haziran İşçi Eylemi, 50. yılında Kartal'da kutlandı

Kartal'da, 50. yılında 15-16 Haziran İşçi Eylemi, şiir, müzik ve karikatür sergisinin yer aldığı sanat dolu bir etkinlikle kutlandı.

15 16 Haziran İşçi Eylemi, 50. yılında Kartal'da kutlandı
16.06.2020 09:05 | Son Güncelleme: 16.06.2020 09:12

Kartal'da, 50. yılında 15-16 Haziran İşçi Eylemi, şiir, müzik ve karikatür sergisinin yer aldığı sanat dolu bir etkinlikle kutlandı. Başkan Gökhan Yüksel de kutlamaya katıldı.

15 Haziran 1970 tarihinde başlayan ve "15 - 16 Haziran İşçi Eylemi" olarak bilinen eylemlerin 50. yılında Kartal'da sanat dolu bir kutlama programı düzenlendi. Hasat Sanat Atölyesi tarafından ve Kartal Belediyesinin destek ve katkılarıyla gerçekleştirilen programda karikatür sergisi, şiirler ve müzikler de yer aldı. Kartal Sanat Sokağında düzenlenen programa Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de katıldı. Sokakta kurulan karikatür sergisinde çok sayıda karikatür sanatçısının eserleri yer alırken, kutlama programına çok sayıda vatandaş da katıldı.

Programda konuşma yapan Başkan Gökhan Yüksel, "Kartal'ın birçok noktasını sanatla buluşturmak gerekiyor, ödevimiz çok. Bu sokağın önemi de, Uzunkaya pasajı. Belki de Kartal'ın tarihine ev sahipliği yapıyor. Çarşı deyince, belki de Anadolu yakasının ilk önemli pasajlarından. Uzun süredir yaşadığımız aksaklıklar var dönüşümle ilgili beklediğimiz kararlar var. O süreçleri takip ediyoruz ama bu süre zarfında hocalarımın önderliğinde sanat sokak ifadesini kullanmak istedik. Sağ olsun onlar da hakkını veriyorlar. Atölyede birçok etkinlik yaptılar. Şimdi de bu sokağı güzelleştiriyorlar. Birbirinden güzel karikatürlerle de süreci ortaya koymuşlar. 15-16 Haziran büyük işçi direnişi, onun ellinci yıl dönümündeyiz. Dolayısıyla emek en yüce değerdir demeye devam edeceğiz. Şartlar ne olursa olsun elimizden geldiğince bölüşmeye devam edeceğiz. Zor bir süreç yaşadık pandemi dönemi. Yine Kartallı komşularımızla da dayanışma içerisinde olmaya çalıştık yetişebildiğimize koşturmaya çalıştık. Elimizdeki avucumuzdakini bölüşmeye çalıştık tabiri caizse. Bugün de sanatla buluştuk. Ben emeği geçen bütün herkese bütün karikatüristlere diğer sanatçı dostlara ve ev sahipliği yapan herkese ve kendi ekibime çok teşekkür ediyorum. Yaşasın sanat diyorum hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum" dedi.

15 - 16 Haziran İşçi Eylemini kutlama kapsamında Kartal Sanat Sokağında kurulan karikatür sergisi, 23 Haziran tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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