"15/07 Şafak Vakti" filminden ilk fotoğraflar yayınlandı

15 Temmuz darbe girişiminde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına direnen Türk milletinin ortaya koyduğu destansı mücadeleyi anlatan "15/07 Şafak Vakti" filminden set arkası ilk kareler yayınlandı.

15 Temmuz darbe girişiminde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına direnen Türk milletinin ortaya koyduğu destansı mücadeleyi anlatan "15/07 Şafak Vakti" filminden set arkası ilk kareler yayınlandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Çengelköy'de darbecilere karşı direnen vatandaşların gerçek hikayelerinden esinlenilen film, pastane işleten Cevdet (Erkan Petekkaya) ve çocuklarının öyküsünü merkeze alıyor.

Çarpıcı hikayesi, güçlü oyuncu kadrosu, müzikleri ve dekoru ile dünya çapındaki dev prodüksiyonlarla boy ölçüşecek şekilde çekilen film, Türkiye genelindeki 390 sinema salonunda 15 Temmuz Perşembe günü gösterime girecek.

Yönetmenliğini Volkan Kocatürk'ün üstlendiği filmde Erkan Petekkaya'ya, Baran Bölükbaşı, Tugay Mercan, Serkan Ercan, Nazan Diper, Aslıhan Karalar, Doğa Özüm, Ferhat Yılmaz, Deniz Bolışık ve Hatice Sibel Aytan'ın yer aldığı zengin bir oyuncu kadrosu eşlik ediyor.

Yapımcılığını Rafadan Hayat Film, ortak yapımcılığını ise TRT'nin üstlendiği film, uluslararası bir dağıtım ve tanıtım kampanyasıyla vizyona girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz