15 Mart'ta gelen CS: GO güncellemesinin detayları!

CS: GO için planlanan güncelleme 15/03/2021 tarihi ile birlikte geldi, boyutunun az olmasıyla birlikte ufak tefek şeyler değişti.

CS:GO için planlanan güncelleme 15/03/2021 tarihi ile birlikte geldi. Güncellemenin boyutunun az olmasıyla birlikte köklü değişikliklere gidilmeden hata ve harita düzeltmeleri yapıldı.

15 MART'TA GELEN CS:GO GÜNCELLEMESİ DETAYLARI

Küçük bir özet geçmek gerekirse, "env_fade" komutunun hatalı konfigürasyonu düzeltildi, bununla birlikte "vscript" komutu için yeni bir fonksiyon eklendi. Guard haritasının render hataları ve bugları düzeltildi.

CS: GO 15/03/2021 Güncelleme Detayları

[Çeşitli]

"env_fade" komutunun "only triggering player" konfigürasyonu düzeltildi.

"vscript" komutunda geçerli olan "ScriptTraceLinePlayersIncluded" fonksiyonu eklendi.

[Haritalar]

-GUARD-

Guard haritası Workshop'ta bulunmakta olan son sürümüne yükseltildi.

Kemerlerin (Arch), destek noktaları iyileştirildi.

CT Base'in arkasında oluşan önemli render hataları düzeltildi.

Haritanın bazı yerlerinde oluşabilen duvara sıkışma, görüntü hatası gibi önemli hatalar düzeltildi.

Kaynak: Playerbros