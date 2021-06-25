149 sözleşmeli personelin atama kurası gerçekleştirildi
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149 sözleşmeli personelin atama kurası gerçekleştirildi

149 sözleşmeli personelin atama kurası gerçekleştirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hak sahibi olduğu tespit edilen 149 sözleşmeli personelin (4/B) atama kurasını gerçekleştirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hak sahibi olduğu tespit edilen 149 sözleşmeli personelin (4/B) atama kurasını gerçekleştirdi.

Bakanlık tarafından yapılan atama sırasında hak sahiplerinin il tercihleri ile öğrenim durumları dikkate alındı. 10 kişinin idari büro görevlisi pozisyonuna, 139 kişinin ise idari destek görevlisi pozisyonuna atama teklifleri yapıldı. E-uygulama sistemi üzerinden personel talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atama teklifleri kapsamında 12'si bakanlık ve bağlı kuruluş, 9'u ise üniversite olmak üzere toplam 21 kurum ve kuruluşa atama teklifi yapıldı. Atama işlemleri, yazıların kurumlara ulaşmasından itibaren başlayacak. Ayrıca bundan sonraki süreçte hak sahipleri, kurumların atama işlemlerini tamamlamalarını müteakiben kendilerine tebliğde bulunmalarını bekleyecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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