149 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik botlarınca kurtarıldı

149 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik botlarınca kurtarıldı

TCG Türkeli karakol gemisinin Müsellim Boğazı'nda tespit ettiği 3 botta bulunan göçmenler, Türk Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.

21.08.2019 10:40
149 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik botlarınca kurtarıldı

TCG Türkeli karakol gemisinin Müsellim Boğazı'nda tespit ettiği 3 botta bulunan göçmenler, Türk Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Türkeli karakol gemimiz tarafından Müsellim Boğazı'nda 3 adet düzensiz göçmen botu tespit edilerek, 149 düzensiz göçmenin Türk Sahil Güvenlik botlarınca kurtarılması sağlandı" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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