Sivas'ta gümrük kaçağı tütün ve makaron ele geçirildi
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Sivas'ta gümrük kaçağı tütün ve makaron ele geçirildi

15.10.2020 11:23 | Son Güncelleme: 15.10.2020 12:54
Sivas'ta gümrük kaçağı tütün ve makaron ele geçirildi

Sivas'ta polis ekiplerince yapılan aramalarda 358 kilogram gümrük kaçağı tütün ile 159 bin 400 adet makaron ele geçirildi.

Sivas'ta polis ekiplerince yapılan aramalarda 358 kilogram gümrük kaçağı tütün ile 159 bin 400 adet makaron ele geçirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda il merkezinde tütün ve tütün mamulleri satışı yapan bir iş yerinde ve bu iş yerine tütün mamulleri temin eden bir firmaya ait araçta gerçekleştirilen aramada 28 kilogram kaçak tütün, 330 kilogram kıyılmış tütün, 149 bin adet boş makaron ve 10 bin 400 adet içi tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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