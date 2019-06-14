148 ülkeden her ay 10 bin kişi, göz için Türkiye'ye gidiyor

AVRUPA, Asya, Afrika, Kuzey Amerika ve Ortadoğu'dan toplam 148 ülkeden hastaların Dünyagöz'ü tercih ettiğini belirten Vahit Kapıcıoğlu, hizmet kalitesi ve bu kalitenin referans noktasına gelmesiyle birlikte her geçen gün yurtdışındaki bilinirliğin arttığını söyledi. Hastaların gelen raporlarına göre havalimanı-hastane transferli ve hastane konaklamalı teşhis ve tedavi paketleri ile dünya standartlarında hizmet verdiklerini belirten Kapıcıoğlu "Sağlık turizmi paketlerimiz; yabancı dilde hizmet, havaalanından karşılama ve transfer hizmetleri, ameliyat öncesi tetkik ve muayeneler, ameliyat sonrası kontroller ve bazı ameliyatların ardından kullanılacak ilk ilaçların teminini kapsıyor. Operasyon sonrası kontrol sürecinde de hastalarımızın değerlendirmeye devam ediyoruz" bilgilerini verdi.

TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİNDE İLK 10'DA

Türkiye'nin sağlık turizminde dünyada ilk 10'de yer aldığını da belirten Kapıcıoğlu "Fiyat, kalite, tarihi doku ve jeostratejik konum sebebiyle tercih edilsek de gelişen dünya şartlarında ar-ge ve dijitalleşmede geride kaldığımız kanaatindeyim. Bu noktalarda gereken atılımı sağlamadığımız takdirde yakın zamanda ciddi rakip durumuna gelmesi muhtemel Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan gibi ülkelerle fiyat rekabetine girip kaliteden ödün vermek zorunda kalabiliriz" uyarısı yaptı.

YURTDIŞI AĞI GENİŞLEYECEK

Deneyimli kadro ve sürekli gelişen kaliteli hizmet altyapısıyla Dünyagöz'ün Türkiye'ye önemli döviz girdisi sağladığını da belirten Kapıcıoğlu "Şu anda Hollanda'nın Amsterdam ve Nijmegen, Almanya'nın Frankfurt ve Köln, Gürcistan'ın Tiflis, Kırgızistan'ın Bişkek, Kosova'nın Priştine ve Azerbeycan'ın Bakü'de kentlerinde bulunan merkezlerimizle Avrupa ve Kafkasya bölgesindeki tüm hastalarımıza hizmet veriyoruz. gerekli tedavilerini ise Türkiye'deki merkezlerimizde gerçekleştirmek için kendilerini en doğru ortama yönlendiriyoruz. İlerleyen yıllarda yurt dışı ağımızı genişletmek sağlık turizmi konusundaki en büyük hedefimizdir" dedi.