148 erkek içinde tek kadın vatman
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148 erkek içinde tek kadın vatman

07.03.2021 11:06 | Son Güncelleme: 07.03.2021 11:11
148 erkek içinde tek kadın vatman

Bursa'da rayların üzerinde her gün binlerce vatandaşı taşıyan BursaRay'ın tek kadın vatmanı Esra Sever, 148 erkek meslektaşının içinde 3 yıldır mesleğini başarı ile icra ediyor.

Bursa'da rayların üzerinde her gün binlerce vatandaşı taşıyan BursaRay'ın tek kadın vatmanı Esra Sever, 148 erkek meslektaşının içinde 3 yıldır mesleğini başarı ile icra ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği (BURULAŞ) hafif raylı sisteminde 3 yıldır vatman olarak çalışan Esra Sever, 148 erkek meslektaşının içinde tek kadın olarak dikkat çekiyor. 45 yaşındaki 2 çocuk annesi Esra Sever, tutkuyla yaptığı işini emekliliğine kadar sürdürmek istiyor. Görenlerin biraz şaşırdığı ama çoğunlukla tebrik ettiği Sever, kadınların istedikleri zaman başaramayacakları iş olmadığına dikkat çekiyor.

"3 yıldır tren sürücülüğü yapıyorum" diyen Sever, "Tabii her mesleğin zorlukları olduğu gibi bizim mesleğin de zorlukları var. Ama insanlar istedikten sonra zorlukların üstesinden gelebilirler. Biz tren kullanırken arıza durumları olabiliyor. Gereğinde müdahale edip sürüşü hazırladıktan sonra çok fazla da zorluğu yok" dedi.

148 erkeğin içinde şu an tek kadın tren sürücü olduğunun altını çizen Sever, "Kadınlar ve erkeklerden de güzel tepkiler alıyorum. Sonuçta yapılabilecek güzel bir meslek. Dışardan kadınlara zor gelebilir ama işin içine girdikten sonra yapılabilir. Hayatın içinde kadınlar da olmalıdır. Hayat, erkeklere özgü bir yaşam tarzı değil. Bütün sektörlerde kadınların olması gerektiğini düşünüyorum. Buradan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" diye konuştu. - BURSA

148 erkek içinde tek kadın vatman
148 erkek içinde tek kadın vatman
148 erkek içinde tek kadın vatman
148 erkek içinde tek kadın vatman
148 erkek içinde tek kadın vatman

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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