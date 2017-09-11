148. Arap Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı
Arap Birliği'nin, Filistin'in talebi üzerine İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeliğine girme çalışmalarına karşı koymak amacıyla bir komite oluşturacağı bildirildi.
Arap Birliği'nin, Filistin'in talebi üzerine İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeliğine girme çalışmalarına karşı koymak amacıyla bir komite oluşturacağı bildirildi.
Filistin'in Kahire Büyükelçisi ve Arap Birliği Daimi Temsilcisi Cemal Şubeki, basına yaptığı açıklamada, Arap Birliği'nin, 12 Eylül Salı günü düzenlenecek 148. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda "İsrail'in BMGK üyeliğine girme çalışmalarına karşı koyma amaçlı bir komitenin oluşturulmasını" onayladığını belirtti.
Şubeki, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ın yanı sıra Ürdün, Cibuti, Filistin ve BMGK üyesi Mısır'dan oluşacak söz konusu komitenin, Filistin davasının desteklenmesini ve Ürdün'de gerçekleştirilen son Arap Birliği Zirvesi'nde alınan kararların hayata geçirilmesini takip edeceğini bildirdi.
Filistin halkının BMGK tarafından korumaya alınması ve Filistin'in BMGK'de tam üye olmasını talep edeceklerini dile getiren Şubeki, "Arap ülkelerinin, İsrail'in BMGK üyeliğini ve Afrika ülkelerinin oylarını almasını engellemek için daha yoğun çalışmalar yürütmesi gerekiyor. Gelecek ay Togo Cumhuriyeti'nde düzenlenmesi planlanan İsrail-Afrika zirvesinin engellenmesi için Filistin ve Suudi Arabistan tarafından Arap Birliği'ne sunulan bir taslak bulunuyor." diye konuştu.
The Jerusalem Post Gazetesi, ağustosta yayımladığı bir haberde, Togo Cumhuriyeti'nde ekim ayında bir İsrail-Afrika zirvesi düzenleneceği ve İsrail'in 54 Afrika ülkesine zirveye katılmaları için davet göndereceğini duyurmuştu.
İsrail, 2000 yılından bu yana BMGK'ya üye olmaya çalışıyor. BMGK'ya geçici üye olabilmek için BM Genel Kurulu üyesi 193 ülkenin 3'te 2'sinin oyunu almak gerekiyor.