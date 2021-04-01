147 üreticiye yulaf tohumu dağıtıldı
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147 üreticiye yulaf tohumu dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
147 üreticiye yulaf tohumu dağıtıldı

Kütahya'nın Emet ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yulaf tohumu dağıtım etkinliğine düzenlendi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yulaf tohumu dağıtım etkinliğine düzenlendi.

Etkinliğe Kaymakam Hasan Çiçek, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Alper Kızılçay, İl Genel Meclisi Üyesi Halil Mallı, Ziraat Odası Başkanı Sami Yüksel ve tohum teslim alacak çiftçiler katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında temin edilen, 20 bin 800 kilogram Kırklar Çeşidi yulaf tohumu dağıtıldı. Dağıtım 147 Kişiye bin 600 dekar alana ekilmek üzere yapıldı.

Kaymakam Hasan Çiçek, yaptığı açıklamada, "Proje kapsamında dağıtılan tohumlar ile çiftçilerimiz tarafından 2021 yılında nadasa bırakılması (boş bırakılması) planlanmakta olan arazilerin, yulaf ekilerek ekonomiye kazandırılması, kaba yem maliyetlerinin düşürülmesi ve meralar üzerindeki otlatma baskısının azaltılması amaçlanmaktadır" dedi. - KÜTAHYA

147 üreticiye yulaf tohumu dağıtıldı
147 üreticiye yulaf tohumu dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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