147 suç kaydı bulunan dolandırıcı Kağıthane'de yakalandı
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147 suç kaydı bulunan dolandırıcı Kağıthane'de yakalandı

147 suç kaydı bulunan dolandırıcı Kağıthane'de yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Ali Çağlar Tınbek - Haberler | Güncel

İNTERNET üzerinden nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüpheli F.A. (30) Kağıthane'de yakalandı.

İNTERNET üzerinden nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüpheli F.A. (30) Kağıthane'de yakalandı. 147 farklı suçlardan aranma kaydı bulunan ve 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen şüpheli hakkındaki soruşturmanın sürdüğü belirtildi. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri, internet üzerinden nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edilen F.A.  isimli şüpheliyi yakaladı. 8 Haziran'da  Kağıthane Telsiz Mahallesi'nde gözaltına alınan şüphelinin 1 tehdit, 2 hakaret, 1 cinsel taciz ve 143 bilişim sistemleri kullanılmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık olmak üzere 147 suçtan aranma kaydı, 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ve hakkında kesilmiş 5 bin 840 lira para cezası bulunduğu tespit edildi. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.


147 suç kaydı bulunan dolandırıcı Kağıthane'de yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Çağlar Tınbek

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